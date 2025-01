bestof2024 - Finché Internet non sarà accessibile a tutti, non chiamiamola «aperta»

«Abbiamo sviluppato un bias sulla bellezza dei siti web – spiega Bernabei – per noi, un sito è considerato bello se è ricco di elementi visivi accattivanti. Questo è un aspetto su cui dobbiamo tutti rieducarci, riconoscendo che a volte ciò che è visivamente attraente risulta inaccessibile, e quindi è fondamentale muoversi nel design del sito con consapevolezza. Un sito non deve necessariamente avere elementi complessi o sovraccarichi per essere considerato accattivante. Seguendo le linee guida di accessibilità, è possibile creare esperienze utente gratificanti sia dal punto di vista estetico che inclusivo. Cerco di lavorare a stretto contatto con i designer per assicurare che i principi di accessibilità siano integrati fin dalle prime fasi del design, senza compromettere l’impatto visivo o l’identità del brand. Un approccio inclusivo non limita la creatività, ma la guida verso soluzioni innovative che migliorano l’esperienza per tutti gli utenti. Per esempio, un logo rosso acceso su sfondo bianco potrebbe non essere utilizzato su tutto il sito per motivi psicologici e di accessibilità, dato che il rosso su bianco non offre un contrasto sufficiente per essere facilmente percepibile da tutti. In questi casi, si può optare per una sfumatura più scura o per un altro colore che sia più fruibile».