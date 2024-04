IA e giornalismo: la collaborazione è possibile, ma serve strategia

CP: Assolutamente. La responsabilità, o meglio, l’uso responsabile di queste tecnologie non è solo una questione centrale. È anche il mio ambito di ricerca principale. Parliamo spesso di un approccio “human-in-the-loop”, per cui da qualche parte ci deve essere un umano a decidere, che sia nello sviluppo, nella decisione di utilizzare il sistema o nella disseminazione dei contenuti, anche per evitare che questi sistemi diventino degli agenti autonomi. Non lo sono, fondamentalmente: sono degli algoritmi che effettuano una programmazione. Certo, sono molto bravi, e per questo, ribadisco, l’approccio strategico è importante. Se capiamo per che cosa vogliamo utilizzare l’IA, cosa vogliamo risolvere, riusciamo a fare una valutazione non solo delle opportunità, ma anche dei rischi. Ci sono diversi modi per affrontare la questione della responsabilità. Molte aziende mediatiche negli ultimi anni hanno sviluppato delle linee guida non solo su quello che è o non è ammissibile, ma anche su questioni come la trasparenza, soprattutto perché la percezione dell’audience sull’utilizzo di queste tecnologie è abbastanza critica. Secondo me questo non basta. Bisognerebbe agire anche su altri livelli, ad esempio a livello professionale. In Svizzera abbiamo un consiglio di stampa, in Italia c’è l’Ordine dei Giornalisti: a livello professionale occorre riflettere su cosa voglia dire un uso responsabile di queste tecnologie, pensare a delle direttive, a delle leggi.