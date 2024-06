Dietro le quinte di Chat GPT, un dialogo con Roberto Battiston

«Cerco di spiegare, in un modo realmente comprensibile, cosa c’è dietro questa illusione». L’illusione in questione si chiama Chat GPT, ed è affrontata in maniera schietta e sincera da Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica Sperimentale presso l’Università di Trento e divulgatore scientifico. L’incontro si terrà in occasione di « Migliori di Così – Festival delle rinascite », in programma fino all’11 luglio a Nembro, in Piazza della Libertà. La data da segnare in agenda è quella di venerdì 21 giugno, serata in cui, a partire dalle 20.45, Battiston proverà a calarsi nei panni dell’utente medio, spiegando da un lato le possibilità date dall’AI generativa, dall’altro i meccanismi che non possiamo più fingere di ignorare.