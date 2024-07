La carica degli smart ring: la sfida (difficile) di controllare la salute con un dito

Il problema dei sensori è connaturato al mondo degli smart ring e, per giunta, è condiviso con gli smartwatch. Si tratta di nuovo di una questione di dimensioni: gli spazi con cui gli ingegneri si trovano a fare i conti sono minuscoli, perciò lo sviluppo di nuovi sensori procede a rilento, tanto che l’intero mercato degli indossabili è da anni in una fase di profonda stagnazione. L’emblema di queste difficoltà è Apple, che sta sviluppando un sensore non-invasivo per la glicemia ormai da una decade e che potrebbe impiegare fino al 2030 per produrne uno in grado di rispettare gli standard medici adatti a chi soffre di diabete. Anche i termometri integrati negli smartwatch sono poco accurati, mentre non è ancora chiaro se quelli degli smart ring miglioreranno le cose. A fine febbraio, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha rilasciato un durissimo comunicato stampa in cui chiedeva a tutti i malati di diabete di non fidarsi degli smartwatch che promettono di misurare la glicemia, poiché essi producono dei dati così inaffidabili da non poter essere utilizzati per organizzare le somministrazioni di insulina.