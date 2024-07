René Giavazzi, il videogame designer è chi «non ha mai smesso di inventare giochi»

RG: Dipende dal livello da cui parte. Mettendo che la persona in questione parta da zero e non sappia assolutamente nulla di videogiochi, ma volesse fare il videogame designer, la cosa indispensabile è giocare tanto e a tanti generi diversi, cercando di farlo con un occhio critico. Anche quando ci si approccia a un gioco già conosciuto per rigiocarlo per l’ennesima volta, è importantissimo cercare di guardarlo “smontandolo”, cercando di capire perché è stata fatta una determinata scelta, perché sconfiggere un dato “boss” dà un determinato premio invece di un altro. Insomma, l’obiettivo è cercare di capire la motivazione dietro alle scelte fatte dagli sviluppatori. Questo è quello che succede anche quando uno vuole imparare a fare film e comincia a guardare tanti film pensando a quali trame sono state usate e perché i personaggi si comportano in un determinato modo. Con il passare del tempo, verrà naturale appassionarsi ad ambiti specifici come la programmazione, il design dei personaggi, le trame, l’aspetto estetico o l’intelligenza artificiale e, da questo punto in poi, poco alla volta si può cominciare una vera formazione presso una scuola o una prima produzione amatoriale. Per fortuna, oggi programmi dedicati alla creazione di videogiochi come Unity, Unreal Engine e mille altri sono molto economici, se non addirittura gratuiti. Basta avere tanta curiosità.