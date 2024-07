Il caso CrowdStrike non è il primo e non sarà l’ultimo

La fotografia più iconica del tilt informatico globale sono i popolari schermi di Times Square a New York , diventati tutti improvvisamente blu per effetto del «Blue Screen of Death», quella «schermata blu della morte» che altro non è che un errore di stop. Microsoft l’aveva introdotta per gli utenti di Windows 3.0 nel 1993, certamente non immaginando che trent’anni dopo sarebbe diventata così popolare. Il dato più inquietante dell’errore (perché di un errore si tratta) è nei 6.855 voli cancellati in un solo giorno , senza contare i malfunzionamenti di banche, ospedali, treni e dispositivi vari.