Chat GPT-4 supera il test di Turing: l’intelligenza artificiale diventa sempre più “umana”?

Nel campo della psicoterapia, non solo uno psicoterapeuta è in grado di cogliere consapevolmente i segnali non verbali del cliente (la postura, il tono della voce, lo sguardo, i movimenti) che sono essenziali per capirne lo stato emotivo ed entrare in relazione vera. Ma è stato dimostrato che il livello di sincronizzazione (non consapevole) di alcuni parametri fisiologici tra paziente e terapeuta può predire quanto efficace sarà la terapia. Questa dimensione del corpo, fondamentale in qualsiasi percorso terapeutico (alcuni approcci prevedono proprio di lavorare sul corpo e col corpo), viene meno nell’interazione con un Chatbot. Ma noi siamo menti incarnate. L’autenticità della relazione è ciò su cui si fonda una efficace terapia. Inoltre, l’IA non riesce a riconoscere segni sottili di malessere psicologico, come il linguaggio del corpo o toni emotivi non verbali, elementi fondamentali per una diagnosi accurata».