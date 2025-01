Esistono i «lavori da mamme»? E se esistessero e fossero il modello di lavoro per tutti?

Perché sorprendersi che un part-time sia considerato oro e che – se non ci sono alternative - il lavoro femminile sia, a malincuore, sacrificabile? È peggio vivere una quotidianità dai ritmi infernali o non avere una reale indipendenza economica? Rinunciare a vedere crescere i bambini o rinunciare alla pensione? Perché sorprendersi di quella conoscente che, stufa di lavorare 10 ore al giorno per una borsa di studio, ha buttato alle ortiche la laurea in biologia per realizzare completini da neonato hand-made che vende online? E perché criticare l’amica che – dopo mille lavoretti malpagati - si è data al multilevel marketing e ora prova a venderci oli essenziali? Capisco anche l’aspirante mamma-influencer che, non riuscendo a trovare i suoi spazi in una carriera “tradizionale”, prova a utilizzare il suo estro e le sue capacità per procacciarsi follower e clienti. Sono le stesse madri di famiglia ambiziose che, 40 anni fa, facevano le presentatrici avon o tupperware.