Cosa facciamo stasera? A m’ và a teàter!

È Gianluca Zanchi, 31anni, a raccontarci la sua esperienza con il teatro cominciata in una delle compagnie più longeve, I Brinacc di Sedrina. «A Sedrina c’è da quarantacinque anni una compagnia dialettale teatrale. Io sono stato chiamato nel 2014 dal regista, quando avevo 21 anni, perché serviva una figura giovane in sostituzione ad un attore – racconta Gianluca –. Ho accettato l’incarico perché nonostante fosse una piccola parte pensavo che sarebbe stato un trampolino di lancio, visto che fino a quel momento avevo vissuto il teatro solo in veste di spettatore». Nel 2016 la compagnia si è ingrandita, ed è diventata quella odierna. «Il mio primo personaggio è stato il gobbo e poi quando il regista ha notato che mi immedesimavo sempre di più nella parte, ed ero spontaneo, mi ha assegnato una parte più impegnativa – prosegue –. Mi hanno sempre ispirato le trame in dialetto bergamasco, a sfondo comico, che sono quelle che fanno più ridere ma conservano una morale di fondo». In un paese come Sedrina sono in tanti a conoscere il dialetto e, infatti, Gianluca lo sapeva fin da piccolo: «Tra i miei coetanei è abbastanza comune ma tra i giovani un po’ meno. È una tradizione che invito a non far morire». In quanto a timidezza nel salire sul palco, confessa, «sì, le prime volte ne ho avuta però con l’aiuto del regista ho imparato a non irrigidirmi troppo e calarmi nel personaggio. Ad oggi posso dire che è una bella esperienza sia a livello sociale che di aggregazione».