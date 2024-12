«Cantiere Teatro»: il progetto del Donizetti che avvicina i giovani al palcoscenico e alla riflessione culturale

Il progetto di formazione incentrato sulla messinscena de «L’avaro» di Molière (al Teatro Donizetti dall’8 al 16 febbraio 2025) e curato da Sara Pagani, si propone di indagare la figura complessa di Arpagone. Interpretato da Ugo Dighero, il personaggio viene presentato in una chiave contemporanea che contrappone il suo spirito parsimonioso al consumismo sfrenato delle nuove generazioni. «Il tema centrale è il conflitto generazionale, non solo tra genitori e figli, ma anche tra diverse visioni del rapporto con il denaro. Arpagone, ne L’Avaro di Molière, è sempre stato il classico personaggio negativo, l’avaro per eccellenza. In questa versione, però, lo vediamo sotto una luce diversa, più positiva. Non è più il simbolo dell’avidità, ma si contrappone al consumismo dei giovani, che sono più inclini a sperperare il patrimonio del padre, a voler vivere alla moda e a cercare l’apparenza, l’estetica del momento», racconta Sara Pagani. Che prosegue: «Questa sua caratteristica, che inizialmente potrebbe sembrare anacronistica, è in realtà molto moderna. Oggi, per i giovani, temi come il riutilizzo, il riciclo e l’ecologia sono molto sentiti».