TNT: teatro per tutte le famiglie con «Pippi Calzelunghe» e altre storie

La rassegna «Teatro in Famiglia» prosegue con un programma pensato per intrattenere e coinvolgere i più piccoli. Il prossimo appuntamento, in calendario il 23 ottobre, è «Caro Lupo» di Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes. Un’opera proposta da una giovane compagnia che sta rapidamente guadagnando riconoscimenti nel panorama del teatro ragazzi in Italia. Lo spettacolo prodotto da «Drogheria Rebelot» è stato selezionato per il «Progetto Cantiere 2019» di «Festival Incanti» di Torino e figura anche nel programma ufficiale del «Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2023». Il 10 novembre, sarà la volta di «In viaggio con il Piccolo Principe», presentato da «Fondazione TRG - Teatro Ragazzi di Torino», tra le realtà più affermate nel campo del teatro per l’infanzia in Italia. Questo spettacolo, frutto di una collaborazione con la «Fondazione Bottari Lattes» per il progetto «Vivolibro», porta in scena la celebre storia di Antoine de Saint-Exupéry, offrendo ai bambini e alle loro famiglie l’occasione di immergersi in un grande classico.