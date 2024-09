Teatro Prova: tre giorni di spettacoli, laboratori e convegni per inaugurare la nuova stagione

«“Lea, un’altra giornata emozionate”, di e con Adalgisa Vavassori e Elena Colombo, è uno spettacolo brillante e divertente – afferma la direttrice artistica – che mostra, con poetica leggerezza, l’inscindibile legame fra azioni ed emozioni, fra agire e pensiero e, non ultimo, quello fra figli e genitori ». Il tutto con una sensibilità che solo il teatro sa avere: «Il teatro è relazione e valorizzazione della propria unicità – spiega Poliani – Un beneficio che irradia non solo chi il teatro lo fa, ma anche chi a teatro va come spettatore. Proprio per questo motivo, le scuole e le famiglie devono intessere con il teatro un sodalizio profondo. Mi rendo conto che spesso è difficile, in primis per questioni economiche, ma mi sconforta, a volte, constatare come ci siano bambini che non hanno mai visto uno spettacolo teatrale: portarli a teatro non è solo un buon modo per passare il tempo; è, prima di tutto, un atto culturale».