«Fili d’Arte». Una Bergamo a misura di Burattino

«Il festival è aperto a tutti – continua – e tranne per due attività in cui è previsto un biglietto di €8 e 5, è a ingresso libero, per cui tutti possono venire a vedere gli spettacoli che, in questa edizione, parleranno di viaggio in ogni sua forma. Avremo viaggi d’avventura, andremo alle Hawaii, ripercorreremo il viaggio di crescita di Pinocchio, parleremo del viaggio per migrazione e, in più, proporremo mostre e laboratori a tema. L’appello è di venire tutti e quattro giorni. Come già detto, a parte alcuni appuntamenti per cui chiediamo un piccolo sostegno, tutti gli spettacoli saranno gratuiti. Inoltre avremo il grande ritorno in Piazza Vecchia il 7 luglio con Gioppino, Arlecchino e Brighella dei Burattini Cortesi. È da prima del Covid che non torniamo in Piazza Vecchia e quest’anno ci torneremo con uno spettacolo proprio di Gioppino, quindi è un evento assolutamente da non perdere».