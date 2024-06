Al «FDE» la danza incontra le nuove tecnologie

Torna inoltre anche in questa edizione la serata dedicata alla coreografia emergente, «This Must be the Space ». Il 16 giugno, nello spazio eventi di Daste, verranno presentati tre lavori di artisti under 35 selezionati tramite una call aperta nell’autunno 2023 e scelti da una giuria di spettatori del festival. Dalle 18 si susseguiranno «Atto bianco» di Roberta Racis, «Re Penelope» del collettivo milanese Cult of Magic e «All you need is» di EM+. Chiuderà la serata un primo studio di «Good Vibes Only (beta test)», progetto ancora in creazione di Francesca Santamaria, giovane artista selezionata congiuntamente dalle direzioni di «FDE» e di «MilanOltre» tra i partecipanti al progetto «Incubatore 22/24» del CIMD di Milano.