Con Vittorio Matteucci e La Gilda delle Arti, un weekend di recitazione e canto

Per partecipare alla masterclass non serve una lunga esperienza o un’età minima. Lo stage è aperto a tutti gli interessati; gli unici requisiti sono la voglia di mettersi in gioco e di imparare qualcosa di nuovo. La professionalità non deve intimorire, in quanto non è un ostacolo ma uno stimolo a scoprire potenzialità nascoste in ognuno di noi.