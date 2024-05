«Fare teatro a scuola fa bene». Pandemonium Teatro lo racconta e lo dimostra

Ma facciamo un passo alla volta, per capirne di più. Nella sua stessa definizione, il Teatro Ragazzi contiene il suo destinatario: i ragazzi, appunto. Si autodefinisce in base al suo pubblico e proprio in base al suo pubblico è chiamato ad adottare una specifica progettualità artistica e pedagogica, a sperimentare e a sperimentarsi continuamente. Proprio in virtù di questa premessa, è importante – anzi, è necessario – che si stringano «alleanze tra istituzioni educative e soggetti culturali che si occupano di nuove generazioni, atte a raccogliere istanze e bisogni di bambini e ragazzi, da tradurre poi, attraverso un lavoro di co-progettazione, in proposte mirate e complementari, finalizzate a una crescita armoniosa e allo sviluppo di un pensiero».