«UP TO YOU», in scena il confronto tra generazioni

Sempre sotto la guida di Lara Guidetti, di Sanpapié, venerdì 24 maggio in piazza della Libertà e domenica 26 maggio in Piazza Vecchia, Città Alta, avverrà il flash mob intergenerazionale «Ballo ballo ballo». «Si tratta di un invito a vivere lo spazio di quel momento sospeso senza preoccuparsi di quello che non siamo più o di quello che saremo» racconta la coreografa. Attraverso la danza avverrà, infatti, l’incontro tra le due anime del lavoro sul territorio che la compagnia «Qui e Ora» porta avanti da anni: da una parte le persone under 30 della direzione artistica di «UP TO YOU»; dall’altra le “over” del laboratorio «Maledonne», realizzato in diversi comuni della bergamasca. «Entrambe le operazioni – lo spettacolo Taca Tè e il flash mob – nascono da un incontro/scontro tra generazioni: under e over, due età diverse chiamate ad abitare un medesimo spazio» osserva Guidetti, che ha curato le coreografie di entrambi i lavori. «Siamo in un momento storico in cui esiste una grande differenza tra generazioni, questo sembra precludere una relazione».