filamenti: dietro le quinte di quel “micro-universo” che è il teatro

SM: Il lavoro del tecnico teatrale si divide in varie funzioni. Per esempio, quelle legate al lavoro dell’elettricista con basi di illuminotecnica, del fonico, del macchinista; ma anche le mansioni della scenotecnica e della produzione-gestione video. È un lavoro di squadra e prevede una sinergia di ruoli e competenze per arrivare all’allestimento di uno spettacolo. Spesso gli spettatori non vedono e non si rendono conto dell’enorme lavoro che c’è dietro la preparazione di una messa in scena. I tecnici lavorano anche per giorni all’allestimento di uno spettacolo che in scena durerà non più di due ore. È importante per un tecnico teatrale avere una formazione di base di tutte queste mansioni. Poi per tecnici che andranno a lavorare in teatri stabili o fondazioni teatrali, è fondamentale magari specializzarsi in una di queste aree. Una preparazione generale approfondita di tutte le mansioni è invece necessaria per un tecnico teatrale di compagnia. Infatti, un tecnico di compagnia si ritrova molte volte da solo o con la compagnia stessa a fare allestimenti, adattamenti per la messa in scena di uno spettacolo. In questi tipi di contesti una delle sue capacità – questo è anche stimolante – è quella di trovare una soluzione per adattare e rendere fedele all’originale l’allestimento illumino/scenotecnico dello spettacolo quando lo spazio cambia. Spesso, infatti, lo spettacolo va adattato, perché i teatri sono molto diversi tra loro sia come dimensioni che come dotazione tecnica e scenica, sia perché sempre più spesso capita di fare lo spettacolo in spazi non teatrali.