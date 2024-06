deSidera porta la letteratura e la musica americana tra l’Oglio e il Serio

È la dinamica costante del fiume. Come della vita, e delle storie. Sarà anche per questo, forse, che è da sempre uno dei grandi topos delle narrazioni letterarie e musicali. Di quelle statunitensi, in particolar modo: lo sanno bene nei pressi di deSidera, che con «Fiumi di cultura» organizza quattro appuntamenti letterari e musicali per raccontare come altrettanti grandi scrittori americani abbiano affrontato questo tema, in particolare nella loro produzione breve.