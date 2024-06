«deSidera Bergamo Festival». Raccontarci storie rimane forse la cosa più umana che abbiamo

Forse di poesia, come di teatro, non c’è un “bisogno” in senso stretto, come c’è invece un bisogno di cure mediche, di lotta al cambiamento climatico o alle disuguaglianze. Ma sul valore della poesia, Lorenzo Maragoni non ha dubbi: «la poesia, soprattutto quella orale, fa uscire persone di casa, crea tessuto sociale, crea riconoscimento. Il linguaggio poetico ci aiuta a riguardare la realtà che guardiamo tutti i giorni, a farla passare da sfondo a primo piano. Anche all’interno di una serata in cui segue un talk o segue una divulgazione, il momento poetico fa sintesi. È come se desse una bussola, una chiave di lettura per quello che succede dopo o per quello che è successo intorno. Da questo punto di vista, penso sinceramente che la poesia sia utile».