«Fiato ai Libri», un viaggio pop tra letteratura e teatro

Ogni spettacolo è pensato per invogliare il pubblico a immergersi nelle storie e a riflettere sui temi trattati, creando un’esperienza coinvolgente. Le musiche non sono semplici accompagnamenti, ma veri e propri strumenti drammaturgici che interagiscono con la narrazione. «Fiato ai Libri» pone un’attenzione minuziosa nelle proprie messe in scena, al modo in cui i libri sono presentati al pubblico. Non delle ostentazioni di erudizione, né prove d’attore, ma il racconto di storie che trascinino il pubblico nel vortice della narrazione. «Il lavoro sui testi è meticoloso – spiega il direttore artistico – I libri vengono smontati e rimontati in modo che possano risultare sempre interessanti per il nostro pubblico, cerchiamo di evitare cali di attenzione».