«Dopodiché stasera mi butto». A teatro quei “disagiati” dei Millennials

Lo spettacolo « Dopodiché stasera mi butto » è stato creato collettivamente da Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Luca Mammoli, Alessandro Bruni Ocana e Riccardo Pippa ed è nato in forma autonoma, poi co-prodotto dall’associazione culturale Proxima Res, diretta da Tindaro Granata. «Quest’anno lo spettacolo compie dieci anni di attività – racconta l’attore Graziano Sirressi – È nato dalla voglia di fare qualcosa insieme. In linea con l’umore di quel periodo, i nostri desideri, le nostre aspettative, le nostre delusioni, sia come singoli, ma anche come generazione. Il lavoro è nato così pian piano nel tempo con una drammaturgia collettiva costruita in diverse fasi che a ogni replica cambia, si trasforma, adattandosi alle notizie di attualità, di politica, di società».