Filamenti: Ma se quest’anno facessi un corso di teatro?

Per questo cerco oggi di darvi un quadro, una cartografia ragionata dei corsi di teatro a Bergamo e provincia. Parto con la premessa che per certo non conosco tutti i corsi di teatro presenti sul territorio. Quindi mi scuso se non li menziono tutti con sistematicità. Cercherò di fornire una panoramica più ampia possibile, anche in relazione alla mia personale conoscenza degli insegnanti che da molti anni lavorano come me nel campo. Il fatto che una proposta non sia menzionata in questo articolo non significa che non sia valida.