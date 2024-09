Filamenti: Ma se quest’anno facessi un corso di teatro? (seconda parte)

Infine, nell’alta Val Seriana ad Ardesio, c’è Teatro Minimo, un’altra realtà importante del teatro bergamasco molto attiva nel territorio della valle. Teatro Minimo lavora sulla narrazione, sul racconto, sull’oralità del teatro e sulla valorizzazione dei tessuti sonori che l’accompagnano. Il suo fondatore è il regista d’esperienza e sensibilità Umberto Zanoletti, diplomato in regia teatrale alla Scuola di Specializzazione in Comunicazioni Sociali dell’Università Cattolica di Milano. Teatro Minimo anche quest’anno, come da molti anni, propone il laboratorio per bambini dal titolo “Il gioco del teatro”, Si tratta di una piccola scuola di teatro per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, organizzati per fasce d’età. “Il gioco del teatro” prevede 25 incontri, da ottobre ad aprile. Se siete interessati scrivete a [email protected] oppure a [email protected]. Umberto Zanoletti potrà anche darvi informazioni su un eventuale corso di teatro per adulti, a sua cura, a Clusone, che è in fase di organizzazione.