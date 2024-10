«Inumana». Le voci della guerra in Medio Oriente in scena a «Molte Fedi»

È allora, in stretto dialogo con la tragica complessità del presente, che nasce « Inumana. Cos’è un uomo senza la libertà ». Un melologo per voce e pianoforte che, raccontando la guerra in Medio Oriente, narra in realtà la guerra in tutta la sua brutalità, in tutta la sua – appunto – inumanità. Lo spettacolo, che ha debuttato lo scorso marzo al Collegio Gallio di Como, andrà in scena per « Molte fedi sotto lo stesso cielo » domenica 6 ottobre alle 20.45 nella chiesa di S. Andrea in Città Alta.