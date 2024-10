«Sguardi Urbani: Street Art e Dintorni». Uno sguardo sul writing dalle incisioni rupestri alla moderna street art

GR: È vero che l’hip hop nasce per denunciare le disuguaglianze, ma è anche una potente forma di espressione. A Bergamo, penso che attinga a entrambe queste dimensioni: per alcuni è un modo di esprimere problemi e disagio, per altri rappresenta un mezzo artistico. In sintesi, credo che l’essenza dell’hip hop qui risieda proprio nell’espressione di ciò che circonda l’artista. Per quanto riguarda l’evoluzione dell’hip hop, in Italia, e in particolare del rap, è arrivato in contesti legati alla protesta della sinistra extraparlamentare, dei centri sociali e di movimenti controculturali, quindi legato a forme di protesta. Questo legame con la protesta esiste ancora, anche se in forme diverse. I graffiti, ad esempio, possono essere sia una forma di protesta che una semplice necessità di esprimersi. Per noi è prezioso e significativo parlare di street art al Patronato, una realtà impegnata in prima linea nella diffusione dell’arte urbana attraverso laboratori nelle scuole, numerose attività di arte pubblica promosse da «Tantemani» e un intenso dialogo con associazioni e istituzioni per far conoscere questo affascinante mondo.