«Giocarteatro», si alza il sipario di un teatro per tutte le famiglie

Dopo lo spettacolo di apertura, «Giocarteatro 2024 - 2025» prosegue con un programma ricco di eventi per le diverse fasce d’età. La «Giornata dei Diritti dell’infanzia» si celebra con l’ottava edizione di «Brutto Anatroccolo Days», un’iniziativa organizzata da «Teatro Prova» che si estende per tutto il mese di novembre. L’evento è occasione per ribadire l’impegno a garantire a tutti i bambini la possibilità di crescere e raggiungere il loro pieno potenziale, includendo aspetti come cultura, benessere, stile di vita e momenti di svago. Tra le attività in programma, il 3 novembre alle 16.30 si terrà lo spettacolo «T-Rex: Gli amici non si mangiano». Il 10 novembre, alle 15.30, ci sarà un laboratorio teatrale dal titolo «Brutto a chi?», seguito dallo spettacolo «Il brutto anatroccolo» alle 17. Sabato 16 e domenica 17 novembre, alle 16.30, si potrà assistere a «Pinocchio: una bugia vera». Infine, domenica 24 novembre, debutterà il nuovo spettacolo per la primissima infanzia «Volo» con repliche alle 10.45 e alle 16.30.