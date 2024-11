Con Qui e Ora Residenza Teatrale la creazione artistica cresce nella comunità

Le residenze si caratterizzano come luoghi di ricerca nati prevalentemente in territori periferici, urbani ed extraurbani. Come il nome fa intendere, sono spazi “casa” per artisti in cui approfondire la ricerca creativa. L’intesa di governo, fino ad oggi, ne definisce due distinte tipologie: «Artisti nei territori », ovvero spazi dove professionisti del teatro e dello spettacolo dal vivo integrano la propria attività svolta nella comunità territoriale con un’attività di residenza; e i «Centri di residenza» in cui un gruppo di professionisti collabora per realizzare progetti coinvolgendo artisti esterni allo spazio. In entrambi i casi, va da sé, l’attività principale è l’ospitalità in residenza.