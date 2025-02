A Nembro arriva la «Settimana degli scacchi» e il maestro Nicola Bresciani gioca 20 partite in contemporanea

Se esiste un gioco da tavolo che ha accompagnato l’umanità incarnandone lo spirito logico nella sua forma più alta, questo è certamente quello degli scacchi. Nato probabilmente nell’India settentrionale del VI secolo d.C. sotto l’impero Gupta e arrivato sino a noi grazie a viaggiatori e commercianti Persiani, questo sport - perché come tale è riconosciuto dal comitato olimpico internazionale - si è evoluto con la nostra società, diventando talmente popolare che, secondo un sondaggio condotto da YouGov nel 2012, circa il 70% della popolazione mondiale in età adulta ha giocato a scacchi in un qualche momento della propria vita. Per celebrare gli scacchi, la loro storia e chi condivide la passione per essi, da sabato 1 febbraio la biblioteca Centro cultura Tullio Carrara di Nembro è diventata sede per la «Settimana degli Scacchi» , una rassegna organizzata da Associazione Bergamo Scacchi e Società Scacchistica Bergamo che, fino all’8 febbraio, ospiterà eventi di varia natura legati al re dei giochi di strategia.