«Bologna Città 30» mostra la via, non resta che seguirla

Il 16 gennaio 2024, Bologna è diventata la prima grande città italiana ad introdurre il limite di velocità di 30 km/h nell’intero centro urbano. Le zone 30, che prima coprivano circa il 30% della rete viaria, ora si estendono al 70% delle aree cittadine, arrivando quasi al 90% se si considera il perimetro interno della città. Le circonvallazioni e le tangenziali, invece, sono rimaste con il limite di 50 km/h. Il provvedimento, fortemente voluto dall’amministrazione del sindaco PD Matteo Lepore, è entrato in vigore dopo sei mesi di preparazione, durante i quali sono stati aggiornati i segnali stradali e sono state realizzate ampie attività di comunicazione. La misura ha attirato molta attenzione, sia per la sua novità in Italia, sia per lo scontro politico suscitato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che, come accaduto per l’area C di Milano e le iniziative di mobilità sostenibile a Firenze, non ha mancato di esprimere il suo disappunto verso gli interventi urbanistici che mirano a superare la visione di una mobilità centrata sull’auto.