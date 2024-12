Dalla periferia al cuore: come i parchi rigenerano le città

La biodiversità è al centro del progetto, con aiuole fiorite che somigliano a piccoli giardini botanici e microhabitat pensati per attrarre insetti impollinatori. Già nei primi anni dalla sua inaugurazione, il parco ospitava attività di sensibilizzazione ambientale e giornate di volontariato, anticipando la tendenza odierna a rendere i parchi veri e propri laboratori di sostenibilità. Negli ultimi anni, infatti, il Parco Baden Powell è diventato un modello per la sostenibilità urbana, integrando soluzioni innovative come prati fioriti a bassa manutenzione e sistemi per la raccolta delle acque piovane.