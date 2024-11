amisuradibici: l’urbanista Matteo Dondé ci racconta la città per le persone

MD: Siamo ritornati indietro di cinquant’anni. Non che fossimo avanti ma è un codice in cui il tema della sicurezza è completamente assente. L’incidentalità in Italia costa 18 miliardi di euro/anno, pari alll’1% del PIL anche solo per questo si dovrebbe intervenire. Si denota proprio una mancanza di visione con scelte puramente ideologiche che non hanno alcuna base scientifica. Ci sono poi parecchie contraddizioni. Da una parte si inaspriscono le pene per chi guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, una scelta condivisibile ma che riguarda una minima parte degli incidenti stradali. Dall’altra, si riducono i controlli, ostacolando strumenti fondamentali come gli autovelox, zone 30, ZTL, aree pedonali e ciclabili. Ancora si introduce l’obbligatorietà della targa e del casco per i monopattini elettrici, una misura che attualmente esiste solamente in Israele e Australia. Questa norma probabilmente porterà all’allontanamento delle aziende che si occupano di questi mezzi, molto utili per l’intermobilità, con impatti negativi sulla mobilità dolce. Ciò che più preoccupa di questo decreto è la mancanza di serietà su un tema così importante come la sicurezza stradale. È una legge che mette al centro l’automobile e non le persone, in netto contrasto con le direttive europee. La Spagna, che non è certo un paese storicamente all’avanguardia in tema di mobilità sostenibile, nel 2021 ha modificato il codice della strada introducendo il limite di velocità di 20 e 30 km/h nelle aree urbane di tutto il territorio nazionale, una scelta di civiltà.