Margherita Leoni, l’artista botanica che trascende i confini geografici

ML: La foresta amazzonica, con la sua vasta biodiversità e la sua forza vitale, ha trasformato profondamente il mio modo di percepire la natura. Non si tratta solo di essere colpita dalla bellezza selvaggia di quei luoghi, ma anche di immergermi in uno studio scientifico. Ho studiato botanica in Brasile, apprendendo molto più della flora locale che di quella italiana. Quella conoscenza ha arricchito il mio approccio, permettendomi di combinare l’osservazione scientifica con l’espressione artistica. Anche i viaggi più brevi, come le vacanze in Corsica, sono stati momenti di immersione profonda nella natura.

Quest’ estate ho riempito un taccuino di disegni anatomici e botanici, creando un dialogo tra i due mondi, quasi come se il paesaggio si riversasse dentro di me. È questo contatto diretto con la natura che mi permette di rappresentarla in modo autentico. Dipingo ciò che vivo: devo essere presente, osservare la luce, sentire l’energia di un luogo. A volte, la mia creatività prende vie più astratte, soprattutto di notte. Sto sperimentando disegni fatti al buio, come se volessi staccarmi dalla rappresentazione fedele per immergermi in un mondo di sogni e intuizioni. È un modo per esplorare la mia creatività in un modo più istintivo, meno controllato.