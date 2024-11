Parchi in sinergia, il corridoio verde tra sport, natura e socialità

In questa visione, i parchi del Galgario, Marenzi e Suardi assumono il ruolo di un corridoio ecologico. Collegati in una rete di spazi interconnessi, questi parchi offrono una soluzione concreta per una città più sostenibile, in grado di ospitare una comunità che cerca salute, bellezza e un rinnovato senso di appartenenza. Il loro collegamento non è solo una questione di percorsi fisici, ma anche di visione urbanistica, un progetto che incoraggia una sinergia tra la natura e la società.