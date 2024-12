Consigli per un pranzo di Natale responsabile: più buono, non solo a parole

Alle porte del 2025, in piena emergenza climatica, l’urgenza di una transizione alimentare verso i cibi vegetali è innegabile. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stessa consiglia di limitare il consumo di carni lavorate e rosse a favore di proteine vegetali (e ne avvalora i benefici nell’Information brief «Red and processed meat in the context of health and the environment: many shades of red and green»).