Musica e arte si intrecciano in «TONO», il festival del Politecnico delle Arti

Il Conservatorio di Bergamo, per Erica, è una seconda casa: «Ho trascorso 12 anni in Conservatorio e sicuramente un pezzo di me rimarrà in queste aule alla fine del mio percorso di studi». «Al concerto d’inaugurazione dell’Anno Accademico parteciperò con due brani. Il primo è il recitativo-aria di Contessa “E Susanna non vien…dove sono i bei momenti”, tratta da “Le Nozze di Figaro” di Mozart: incarna un forte sentimento di rivalsa nei confronti del Conte, mettendo in luce un animo nobile e forte di una donna che lotta per il suo amore. Il secondo brano è invece di Richard Strauss, ovvero il lied (canzone vocale tedesca, ndr) “Morgen”, tratto dall’op. 27: rappresenta la descrizione estatica di un nuovo giorno, in cui due innamorati saranno riuniti e finalmente felici». Anche per Erica l’emozione di esibirsi sul palco bergamasco è molta: « sono elettrizzata: è per me un onore poter calcare un palco che ha visto grandissimi artisti cimentarsi in alcune delle pagine più belle della storia della musica ».