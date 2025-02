Il fact-checking ai tempi di Meta: come cambia la verifica delle notizie sui social

Dunque, dopo anni in cui gli algoritmi ne hanno penalizzato la visibilità (ne avevamo già parlato in una puntata precedente), i post a tema politico torneranno a circolare sui social targati Meta. «Adesso – ha spiegato – la gente ne vuole ricevere di più».

E ancora: «Lavoreremo con il presidente Trump per respingere i governi che premono per una censura più forte», riferendosi in particolare all’Europa ma anche all’amministrazione Biden. «Negli ultimi quattro anni, anche il governo statunitense ha fatto pressione per una maggiore censura, e in questo modo ha incoraggiato anche altri governi a farlo. Ma ora abbiamo l’opportunità per ripristinare la libera espressione e non vedo l’ora di coglierla».