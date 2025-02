YouTube compie vent’anni

Il 14 febbraio 2005, YouTube va online - sì, sono già passati vent’anni! Per la verità, per circa due mesi l’homepage resta vuota: quello di Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim è un progetto amatoriale. Mancano i video, ma intanto i tre lavorano per renderlo utilizzabile da chiunque, anche senza competenze tecniche. Il “secondo compleanno” di YouTube cade il 23 aprile, quando il video «Me at the Zoo» viene pubblicato sulla piattaforma: il video dura pochissimo, 18 secondi appena, ed è stato girato da Yakov Lapitsky, un amico d’infanzia di Jawed. Quest’ultimo ne è il protagonista: un po’ come in un documentario, il ragazzo si trova di fronte alla gabbia degli elefanti dello zoo di San Diego, fa un breve commento sulla lunghezza delle loro proboscidi e… il video si interrompe. D’altro canto, l’idea iniziale di YouTube è quella di creare una piattaforma per le persone comuni, per le famiglie che vogliono caricare in rete e condividere dei momenti di vita vissuta. Lo slogan è «Tune In, Hook Up» - ben diverso dal «Broadcast Yourself» che la compagnia usa oggigiorno. Un paio di settimane dopo la pubblicazione del primo video, YouTube va in “beta”: il sito viene aperto a qualche migliaio di persone, mentre gli sviluppatori lavorano a un codice semplificato, che permetta a tutti di pubblicare i propri video anche senza avere delle competenze tecniche troppo specifiche. L’esempio è Flickr, che però supporta solo le fotografie.