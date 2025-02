Dietro lo schermo dei «telefonini intelligenti»

Il motivo per cui controlliamo così spesso lo smartphone è il continuo bombardamento di notifiche, dai social, dai messaggi, da tutte le app installate. Ogni suono o vibrazione attiva nel cervello un «premio di dopamina», spingendoci a reagire immediatamente. Eliminare le notifiche non strettamente necessarie è un modo semplice ma efficace per ridurre la dipendenza dallo schermo. Puoi iniziare disattivando le notifiche dei social media come Facebook, Instagram o TikTok; controllando i nuovi aggiornamenti solo quando entri nella app. Mantieni attive solo le notifiche essenziali (chiamate e messaggi importanti). Avrai meno interruzioni e ridurrai la tentazione di prendere in mano il telefono senza un motivo specifico.