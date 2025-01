Tecnologia: al «CES 2025» trionfa NVIDIA e c’è anche Romi, il robot conversazionale

Per cominciare, c’è stato un chiaro “vincitore”: stiamo parlando di NVIDIA, che ha convinto tutti con le sue schede video GeForce RTX 50 - un concentrato di performance per i videogiocatori e per l’Intelligenza Artificiale, per giunta con un prezzo non troppo alto. Ci sono poi state due “sconfitte” di peso, ovvero AMD (che ha subìto il primato di NVIDIA, specie nel settore delle schede grafiche) e Intel, che, come vi abbiamo raccontato qualche mese fa, sta attraversando un periodo di crisi senza precedenti, dal quale non sembra essersi ancora ripresa.