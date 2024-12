Auto elettrica? Perché per decidere di comprarla dobbiamo guardare l’America

Per l’amministrazione Trump, il cambiamento climatico non esiste, o quantomeno è un problema meno grave di quanto si pensi. Dunque, la transizione green diventa una questione puramente economica, e sovvenzionare gli americani che comprano automobili cinesi non è una buona idea. La bilancia commerciale americana è infatti da sempre in negativo rispetto alla Cina (vale a dire: gli Stati Uniti importano da Pechino molto più di quanto esportano). E poi il settore dell’automotive nordamericano - un tempo fiore all’occhiello del Paese - oggi è in rovina, e le aree più colpite dalla delocalizzazione della produzione automobilistica e dalla concorrenza cinese sono quelle della cosiddetta rust belt, lo zoccolo duro del trumpismo. Ma come ha fatto la Cina a diventare un rivale così temibile per gli Stati Uniti (e non solo) nel campo delle auto elettriche? La storia del successo cinese negli EV è stata raccontata con dovizia di particolari dal giornalista ed esperto di Asia Simone Pieranni, nella puntata 91 del suo podcast “Altri Orienti”. Per farla breve, i motivi dell’ascesa cinese nel settore dell’automotive “verde” sono due. Il primo è che Pechino ha capito subito la portata rivoluzionaria dell’elettrico, iniziando a investire molto presto nella produzione di batterie di grandi dimensioni e a basso costo. È per questo stesso motivo, per esempio, che tanti pannelli fotovoltaici domestici, sistemi di accumulo e persino powerbank per smartphone vengono prodotti in Cina e importati in Occidente: le batterie cinesi sono migliori e costano meno di quelle americane ed europee. Dopo aver colto la portata rivoluzionaria degli EV, Pechino ne ha sostenuto la crescita con la pianificazione centralizzata dello sviluppo industriale e con enormi commesse statali per autobus e taxi elettrici, “pompando” le aziende nazionali con fondi statali e finanziando la ricerca.