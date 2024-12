Storia, luoghi e persone. I podcast di Bergamo raccontano la vita tra passato e presente

Perché ascoltiamo i podcast? Secondo la ricerca NielsenIQ (NIQ) per Audible il 39% degli utenti lo fa per informarsi, il 32% per scoprire nuovi contenuti, mentre, sempre più persone li ascoltano per approfondire un argomento specifico (32%). Informazione e intrattenimento o, come spesso viene definito infotainment. È questo il segreto dei podcast che sono destinati a restare, perché il loro utilizzo si è ormai tradotto in una ricerca specifica. Secondo una ricerca Ipsos, la stessa che stabilisce in 11.9 milioni al mese gli ascoltatori di podcast, questo strumento mediatico ha il vantaggio di intercettare gli ascoltatori quando sono maggiormente disponibili all’ascolto e ricettivi, alzando il livello di riscontro del messaggio. Inoltre, raccoglie un pubblico diverso rispetto a quello di altri media e si inserisce in un contesto meno affollato di informazioni e comunicazioni.