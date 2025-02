Nella classifica dei giochi top per bambini: rotoli di carta igienica, fango e pentole

1) Scegliere pochi giocattoli e variarli quando l’interesse della bambina o del bambino cala, piuttosto che acquistarne tanti e tenerli per anni. Un ambiente semplice e visivamente ordinato incoraggia a prendersi cura dei propri spazi e dei propri oggetti – un’attitudine che in questi giorni si riscontra sempre meno. Se il costo di questo turnover di proposte di gioco vi impensierisce, sappiate che esistono alternative quasi a costo zero per rinnovare di tanto in tanto i giocattoli di casa: scambi con conoscenti, mercatini dell’usato (ricordo quelli de «La Terza Piuma»), charity shops (a Torre Boldone c’è il fornitissimo «Fa la cosa giusta» in via Torquato Tasso 22).