Come gestire la gelosia tra fratelli (e fare in modo che da grandi si rivolgano la parola)

Il fatto che si facciano pochi figli fa sì che si concentrino su di loro un numero spropositato di attenzioni. Non parlo del classico luogo comune del “figlio unico viziato”, ma proprio della libertà di non avere i genitori sempre addosso e di poter condividere questo carico con altri. Me lo ha sempre detto la mia migliore amica, cresciuta con genitori piuttosto asfissianti: «Per fortuna che c’è mio fratello». Io stessa, sapendo di non poter ambire al premio di madre dell’anno, ho pensato: «Se sono in due, farò meno danni». Un secondo figlio aiuta anche a “ridimensionarsi” come genitore: ci si rende conto di come i risultati del nostro educare possano essere diversi, perché diversi sono i figli. Questo per me è il primo dono dell’avere un fratello: alleggerire il carico, costruire nuove alleanze, dare maggior respiro alla famiglia.