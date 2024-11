I nostri figli non ci devono niente

I miei bambini avranno molti doveri nella loro vita. Ne hanno già alcuni, proporzionati alla loro età, ma tra questi non ci sono io. Per questo ci rimango un po’ male quando mio figlio di sette anni, vedendomi scocciata perché non ha riordinato il tavolo o non si è ancora lavato i denti, mi scruta e mi chiede: «Ma torni felice se metto a posto?». Io, allora, gli ripeto ancora una volta che deve sistemare perché altrimenti non ha più spazio per giocare, e deve lavarsi i denti perché se no vengono le carie, e deve fare i compiti perché imparare è bello, e deve mettere i vestiti in lavatrice per trovarli puliti, e deve uscire di casa puntuale perché se no perde il pullman. E in nessuno di questi doveri c’entro io, non sono cose fatte per fare felice me, ma sue responsabilità.