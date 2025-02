Il bello del teatro per bambini: stimola la creatività, esercita la concentrazione, esplora le emozioni

Prosegue la stagione del Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio, firmata dalla Compagnia Filodirame, con un programma ricco di appuntamenti anche per i più piccoli. Domenica 23 febbraio 2025 alle 16 andrà in scena «Cenerentola – Una scarpetta per tre» , con Julia Borretti, Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri, per la regia di Titta Ceccano. Un gioco comico a tre, una fiaba rivisitata in chiave farsesca, ironica e divertente. Le tre attrici si misurano in doppio ruolo, mescolando la drammaturgia d’attore con la tradizione della Commedia dell’Arte. Lo spettacolo gioca con movimenti, parole e situazioni buffe, portando in scena una versione spumeggiante e coinvolgente della famosa fiaba.