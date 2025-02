Bergamo torna capitale internazionale delle arti manuali

Il luogo perfetto per non porre freni alla creatività è l’area corsi (padiglioni A e B), che quest’anno aggiunge una novità con la «Casa Creattiva», di cui è main sponsor Siser. Accanto vi saranno le storiche installazioni: il «Creattiva Show Lab», con «corsi gratuiti che offrono la possibilità di sperimentare nuove tecniche e cogliere spunti creativi, come, rose in juta, sneaker fiorite, braccialetti e ciondoli in patchwork», spiega la curatrice Lara Vella. La partecipazione è gratuità ma è necessario iscriversi sul sito entro il 4 marzo. Lo stesso vale per i corsi del padiglione A con «Creattiva Academy» a cura di Tommaso Bottalico, curatore dei quattro corsi focalizzati sul mondo del disegno e della pittura: «Disegno, acquerello, pastello, marker ad alcol è l’offerta che la fiera mette a disposizione – spiega Bottalico – Gli ultimi sono pennelli adatti per disegnare manga, progetti di moda o architettura. Sono tutti corsi per principianti e di solito riscuotono un buon successo perché si tratta di tecniche che si differenziano da quelle più tradizionali». Ogni corso è aperto a un massimo di 12 partecipanti.