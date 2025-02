Alla Casa del Giovane la nuova produzione dell’Ensemble Nuovi Orizzonti

Alla Casa del Giovane si esibiranno Tommaso Gaeta (flauto), Daniele Bonacina (clarinetto basso), Giulia Cadei (fagotto), Yannick Vallet (trombone), Émilie Chigioni (violino), Paolo Brignoli (violino), Tessa Rippo (viola), Nicola Carrara (contrabbasso) e Anna Marinoni (attrice), con la regia dello spazio che sarà curato da Daniele Bonacina e Pietro Micheletti, con la supervisione di Lucia Limonta per la presenza scenica e i movimenti. «Alle 19.30, prima del concerto – proseguono i direttori artistici – tutti i musicisti aiuteranno lo staff della Casa del Giovane a servire la cena presso la mensa interna, che per l’occasione sarà aperta anche al pubblico dello spettacolo. L’ingresso al concerto sarà gratuito, mentre il costo della cena sarà di dieci euro. Le prenotazioni sono obbligatorie per favorire l’organizzazione della serata». «Entrare in contatto e vivere la realtà che ci ospita è per noi fondamentale proprio per quella concezione di inclusione che ci ha fatto vincere il bando europeo e che da sempre contraddistingue il nostro ensemble. Vogliamo infatti creare un collegamento più stretto tra artisti e pubblico, entrando in relazione con l’ambiente che ci ospita. La Casa del Giovane ha nel suo dna l’inclusione, l’attenzione per il prossimo e per la propria comunità e, così, anche noi musicisti abbiamo l’opportunità di andare nella direzione di un welfare culturale che concorre al benessere di un luogo».