Un Carnevale tutto da vivere tra Cologno al Serio, Fornovo e Mozzanica

Oltre all’appuntamento di domani a Fornovo San Giovanni, patrocinato dal Comune di Fornovo e promosso in sinergia con il Comitato San Rocco e la Pro Caravaggio, che proporrà, dalle 20.15 alle 23, un giro di carri con tappe in tre diversi locali (Bar Vertigo, Bar Pandora, Bar Ottymo), la pianura offrirà tanti altri momenti per il Carnevale 2025. Il Comune e l’Oratorio di Mozzanica organizzeranno per il prossimo weekend l’attesissimo «Carnevale a Mozzanica». Si partirà venerdì 28 febbraio con una sfilata alle 10 dei bambini della scuola dell’infanzia per le vie del paese e si continuerà sabato 1° marzo, alle 19.30 presso la palestra delle scuole medie di via Fratelli Calvi, con un «Carnival Party» per i ragazzi delle scuole medie e superiori, con dj set e apericena con ingresso gratuito. Domenica 2 marzo ci sarà poi l’attesissima festa e sfilata: il ritrovo sarà in Piazza Locatelli alle 15 e il gran finale di terrà in oratorio con la festa in maschera e l’animazione per grandi e piccini.