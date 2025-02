Quattro film da non perdere in attesa degli Oscar

Quello che è successo a Monaco di Baviera il 5 settembre 1972 lo sappiamo (o ricordiamo) tutti. L’irruzione nel villaggio olimpico del commando terroristico palestinese Settembre nero, il sequestro degli atleti israeliani, le trattative fra i terroristi e una polizia tedesca inadeguata e inefficiente. E infine il conflitto a fuoco e la strage, con la morte di tutti gli ostaggi, di un poliziotto e di cinque sequestratori. E il motivo per cui questa storia è rimasta così impressa nella memoria collettiva, al di là della sua tragicità, è che fu trasmessa in diretta tv in tutto il mondo. I media internazionali che affollavano Monaco in quei giorni per raccontare le gare sportive infatti si precipitarono al villaggio olimpico e ripresero ininterrottamente il luogo in cui era in corso il sequestro. Il film di Tim Fehlbaum racconta tutto questo dalla prospettiva dell’Abc, il network tv statunitense all’epoca più seguito in patria (e probabilmente al mondo), mettendo al centro le azioni del regista Geoff Mason, del producer del canale Marvin Bader, del dirigente Roone Arledge e della traduttrice tedesca Marianne Gebhardt, mentre sono impegnati a gestire la diretta e a carpire più informazioni possibili sullo sviluppo delle trattative.